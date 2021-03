Mario Viceconte era un’imprenditore e musicista legato particolarmente ai Pink Floyd

Ancora un decesso per Covid nel comune di Francavilla in Sinni, il sesto. Mentre il numero dei positivi è in leggero calo, al momento se ne registrano 92 rispetto agli oltre 113 dei giorni passati. Una comunità che sta vivendo in prima persona la forte ondata del virus che ha fatto crescere a dismisura i contagi, che sono stati limitati e bene tracciati dall’impegno corale dell’amministrazione comunale, in particolare del sindaco Romano Cupparo. Una situazione divenuta molto pesante, visto il numero degli abitanti, che in molte circostanze ha portato a registrare un numero significativo di decessi arrivati a sei con la morte odierna dell’imprenditore Mario Viceconte. Dopo una breve parentesi in cui veniva diagnosticata una probabile polmonite, l’imprenditore francavillese appena quindici giorni fa veniva trasferito all'ospedale di Potenza dove, alle prime luci della mattina di oggi si spento.

Sessant’otto anni, sposato con tre figli e diversi nipoti, lavoratore, persona perbene, la morte di Mario Viceconte ha rattristato molto la comunità francavillese per la perdita di un caro amico di tutti. Serio imprenditore per anni la gestita e amministrato la sua Officina Metalmeccanica Viceconte, attuale Viceconte Corporation, azienda specializzata nella costruzione di Lattonerie Edili. Una morte che Francavilla non potrà mai dimenticare, un’assenza pesante nel condominio sociale di un paese laborioso e impegnato da sempre nella l propria crescita economica. Appassionato di musica, Mario Viceconte suonava tastiere e chitarra ed era legato da una vita ai Pink Floyd, gruppo musicale rock britannico formatosi nella seconda metà degli anni sessanta.

Un suo mondo musicale con cui è riuscito ad emozionale e perfino condizionare la gioventù francavillese che nel tempo ne ha seguito i suoi richiami. Molti di questa gioventù ricorda l’anno 1995: insieme con altri amici musicisti, realizzò delle prime cover band dei Pink Floyd, gli “OMV”. Un virus che può essere armato ed uccidere per colpa delle negligenze umane, ma non potrà mai uccidere le emozioni e i sogni di chi le ha creato. Per questo Mario resterà sempre vivo nel cuore di tutta la gente di Francavilla. Alla moglie e ai figli il mio abbraccio sincero e la vicinanza del nostro giornale per una persona di valore.

Oreste Roberto Lanza