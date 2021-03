Ha perso il controllo del mezzo che è scivolato da un costone, da un'altezza di oltre 30 metri

Un operaio di 48 anni - che era al lavoro sul cantiere di una variante della strada statale Tito-Brienza, in provincia di Potenza - è morto nel pomeriggio di oggi in seguito al ribaltamento di un mezzo meccanico. Secondo quanto si è appreso, nei pressi di Brienza, l'uomo - per cause in fase di accertamento - ha perso il controllo del mezzo che è scivolato da un costone, da un'altezza di oltre 30 metri.

Sul posto sono giunti prontamente i Carabinieri della stazione di Brienza, i Vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 "Basilicata soccorso" che hanno tentato in vano di rianimare l'uomo. Il tratto di strada è stato momentaneamente chiuso al traffico, con i veicoli che vengono deviati su un percorso alternativo nei pressi del centro abitato di Brienza.