Si trovavano all’interno di un centro d'accoglienza dove è stato riscontrato nei giorni scorsi un focolaio

Erano in quarantena perchè positivi al coronavirus, ma scappano e salgono su un autobus diretto nel capoluogo di regione. E' questo quello che è accaduto a Corleto Perticara dove, tre migranti ospiti di un centro d’accoglienza sono scappati per evitare di restare chiusi per molti giorni nella struttura. All’interno del centro è stato riscontrato nei giorni scorsi un focolaio, con diversi ospiti positivi al Covid-19.

A bordo dell’autobus dove sono saliti di fretta e in furia, c’erano altri quindici passeggeri che ora sono stati posti in quarantena fiduciaria in attesa di essere sottoposti a tampone. I tre migranti invece, subito intercettati dai Carabinieri, sono stati riportati a bordo di un'ambulanza nel centro d'accoglienza e messi nuovamente in quarantena sotto stretta osservazione.