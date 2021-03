Send by email

La notizia è stata data dal sindaco della città federiciana Livio Valvano

Nel carcere di Melfi in provincia di Potenza sono stati riscontrati 36 casi di covid-19. Lo ha reso noto il sindaco della città lucana, Livio Valvano.

In particolare, in un post su Facebook, il primo cittadino ha evidenziato che 26 delle 36 persone sono domiciliate a Melfi. Rivolgendosi ai suoi concittadini, Valvano ha sottolineato che "non c'è alcuna ragione di allarmarsi, nel senso che si tratta di un focolaio circoscritto all'interno del carcere che richiede attenzioni specifiche".