L'incidente mortale è accaduto questa mattina verso le ore 7.30 in Corso Pandosia

Un'anziana donna di 86 anni è stata investita questa mattina in pieno centro a Policoro ed è deceduta in seguito al forte trauma riportato. L'incidente mortale è accaduto questa mattina verso le ore 7.30 in Corso Pandosia, nei pressi del mercato coperto della città jonica. La donna sarebbe stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri con la Polizia locale che hanno subito allertato i sanitari del 118. La donna è stata trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale "Giovanni Paolo II°", ma purtroppo le sue condizioni critiche non le hanno permesso di sopravvivere. Accertamenti sono in corso adesso da parte degli inquirenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Sul posto i mezzi della ditta Stigliano per il recupero del mezzo.