L'autista a bus fermo ha notato delle fiamme uscire dal cruscotto e subito ha dato l'allarme

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza oggi pomeriggio sono intervenuti nel piazzale dell'Università di Potenza in via Emilio Colombo per un incendio su un autobus. L'autista a bus fermo, ha notato delle fiamme uscire dal cruscotto e subito ha dato l'allarme, in attesa dell'arrivo dei soccorritori ha tentato con un estintore di spegnere l'incendio.

I vigili del fuoco arrivati sul posto hanno trovato l'autobus del servizio urbano alimentato a metano, completamente avvolto dalle fiamme. Sul posto anche polizia Locale, Polizia di Stato e soccorso stradale.