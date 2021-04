Attesa oggi per il consueto monitoraggio settimanale di Ministero e Istituto superiore della Sanità per i dati Rt

C'è molta attesa nella giornata di oggi per il consueto monitoraggio settimanale di Ministero della Salute e Istituto superiore della Sanità, che dovrebbe spingere l'Rt della Basilicata ben sopra l'1. La settimana scorsa era sceso a 0,96, se dovesse andare a superare l'1,25 la regione rischierebbe di tornare in zona rossa, così come successo dal primo al 15 marzo scorso.

Nel frattempo il record delle persone ricoverate, i focolai scoppiati nel carcere di Melfi e nel reparto di Chirurgia dell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, con l'indice Rt di nuovo in crescita, rischia seriamente di far ritornare la regione in zona rossa. E' evidente come in Basilicata la fine della terza ondata della pandemia da coronavirus sia ancora molto lontana.

Una delle poche buone notizie della giornata di ieri riguarda la comunità di Forenza, comune per il quale da oggi, su disposizione del governatore Vito Bardi, sarà revocata la "zona rossa". Colore che, invece, accomunerà fino al 4 aprile (ma in realtà con la zona rossa per tutta l'Italia fino al 5 aprile) Picerno, Episcopia e Teana (Potenza) e Pomarico (Matera).