L'attività di prevenzione rientra nel piano di riapertura delle scuole

Il Sindaco Giuseppe Castronuovo e l’assessore alla sanità Francesco Marranchiello in previsione della ripresa delle attività didattiche in presenza hanno organizzato uno screening per il giorno 6/4/2021. I tamponi molecolari per la ricerca del SARS-Cov-2 verranno effettuati in modalità drive-in c/o la struttura della Protezione Civile in zona Mercato per le suddette categorie ed ai seguenti orari:

-Ore 8:30 tutti i docenti dell’istituto comprensivo Nicola Sole.

-Ore 9:30 gli alunni delle classi II°A e III°B dell’infanzia Plesso Belvedere

-Ore 10:30 gli alunni della scuola primaria Plesso Centrale e delle prime classi della scuola secondaria di primo grado. Sempre allo stesso orario inoltre, sentito anche il preside Francesco D'Amato, si sono aggiunte le classi 2°A e 2°C della scuola secondaria di primo grado “Nicola Sole”.

Inoltre tutti i nostri concittadini che faranno rientro a Senise in occasione delle festività Pasquali vengono invitati a comunicarlo al proprio medico curante per l’inserimento in piattaforma e quindi per la prenotazione del tampone molecolare. In attesa dell’esito è buon senso sottoporsi ad un periodo di quarantena fiduciaria.