Confermata subito dopo i tre giorni di zona rossa che iniziano a partire da domani

Pericolo "rosso" scampato. Classificata a rischio basso, nonostante un Rt puntuale salito in sette giorni da 0,96 a 1,15, la Basilicata resta in zona arancione, confermando la fascia di cui fa parte dallo scorso 16 marzo. Quindi esclusi i tre giorni, ovvero sabato, la domenica di Pasqua e lunedì, che resta zona rossa come il resto d'Italia, la Basilicata evita nuovamente di ripiombare nel blocco totale.

E' ormai chiaro a tutti che solo con l'avanzamento della campagna vaccinale si potrà tornare a una vita "normale". Così oggi il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, ha reso noto di aver chiesto al presidente della Regione e al commissario dell'Asm "di avviare un programma di vaccinazione dedicato ai servizi turistici, parallelo alla campagna vaccinale per gli anziani e i soggetti fragili". Del resto, il turismo è una priorità per Matera e per la Basilicata intera ed è fondamentale farsi trovare pronti, anche consentendo agli operatori del settore di poter accogliere i visitatori in condizioni di sicurezza.