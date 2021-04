Alla vigilia di Pasqua il bollettino della task Force regionale fa registrare altri positivi

REGIONE BASILICATA - BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 04 aprile 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 03 aprile 2021

Tamponi molecolari totali n. 286.672

Tamponi totali negativi n. 264.132

Persone testate n. 170.604

Tamponi molecolari di giornata n. 1.248

Test antigenici totali 12.459

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 122

Tamponi negativi n. 1.126

RICOVERATI N. 185

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 33

Pneumologia n. 35

Medicina d’Urgenza n. 9

Medicina Interna Covid n. 17

Terapia Intensiva n. 4

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 32

Pneumologia n. 19

Medicina Interna Covid n. 28

Terapia Intensiva n. 8

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 81

DECESSI TOTALI N. 2

Deceduti Residenti n. 2

• Laurìa

• Vietri di Potenza

POSITIVI TOTALI N. 122

Residenti: n. 119

N. Comune

1 Avigliano

4 Barile (n. 3 domiciliati a Rionero in Vulture)

3 Bella

1 Brienza

1 Carbone

2 Episcopia

1 Fardella (domiciliato a Policoro)

1 Ferrandina

7 Filiano

2 Forenza

6 Grassano

1 Irsina

1 Lauria

3 Lavello

18 Matera

1 Maratea (domiciliato a Potenza)

1 Marsico Nuovo

2 Melfi

2 Montescaglioso

1 Muro Lucano

3 Palazzo San Gervasio

1 Paterno

1 Pescopagano

1 Picerno

3 Pisticci

3 Policoro

8 Pomarico

11 Potenza

1 Rapolla

5 Rionero in Vulture

1 Ripacandida

1 Rotondella

6 Sant’Arcangelo (n. 1 domiciliato a Chiaromonte)

1 Sasso di Castalda

3 Satriano di Lucania

1 Scanzano Jonico (domiciliato a Tursi)

1 Stigliano

8 Venosa

1 Vietri di Potenza

Non residenti ed in isolamento in altra Regione: n. 3

N. Regione/ Stato estero

3 Puglia

GUARITI TOTALI N. 81

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 79

N. Comune

2 Atella (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture)

15 Avigliano

1 Francavilla in Sinni (domiciliato a Policoro)

3 Laurìa

23 Matera

11 Melfi

1 Paterno

2 Pescopagano

2 Policoro

1 Potenza

1 Rapolla

4 Rapone (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture)

5 Rionero in Vulture

1 San Chirico Nuovo

1 Sant’Angelo le Fratte

1 Senise

4 Stigliano

1 Valsinni

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 2

N. Regione/ Stato estero

1 Puglia (domicilato a Matera)

1 Iran (domiciliato a Rionero in Vulture)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4773

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4588

DECEDUTI RESIDENTI N. 438

GUARITI RESIDENTI N. 14293.