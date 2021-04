Send by email

Si tratta di un piccolo trattore e di un rimorchio con una motozappa

Stamattina nelle campagne di Scanzano Jonico i proprietari di alcuni terreni situati in via Fiume, dopo aver notato la presenza di un piccolo trattore e di un rimorchio con una motozappa, parcheggiati in un loro campo, hanno denunciato la cosa al Commissariato della Polizia di Policoro, che immediatamente si sono portati sul posto.

Sono scattati subito i controlli che hanno portato gli uomini delle forze dell'ordine ad approfondire la strana vicenda con degli accertamenti. E' stato così appurato attraverso alcune verifiche, che i veicoli erano stati rubati nei giorni scorsi all'interno di alcune aziende agricole in agro di Montalbano Jonico nel corso di tre distinti furti. La merce una volta recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari. Invece un piccolo rimorchio presumibilmente rubato altrove e, che non se ne conosce al momento il proprietario è stato caricato dai mezzi della ditta Stigliano.