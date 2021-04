Send by email

Dal bollettino diramato oggi vengono comunicati anche quattordici guariti

REGIONE BASILICATA - BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 06 aprile 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 05 aprile 2021.

Tamponi molecolari totali n. 287.396

Tamponi totali negativi n. 264.818

Persone testate n. 170.974

Tamponi molecolari di giornata n. 356

Test antigenici totali 12.468

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 21

Tamponi negativi n. 335

RICOVERATI N. 187

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 36

Pneumologia n. 34

Medicina d’Urgenza n. 12

Medicina Interna Covid n. 16

Terapia Intensiva n. 05

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 31

Pneumologia n. 19

Medicina Interna Covid n. 26

Terapia Intensiva n. 08



GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 14

DECESSI TOTALI N. 08

Deceduti Residenti n. 07

• Bernalda*

• Grottole*

• Matera* (n. 4)

• Ruoti

POSITIVI TOTALI N. 21

Residenti: n. 20

N. Comune

1 Fardella

2 Matera

1 Melfi

2 Pescopagano

1 Policoro

4 Potenza

1 Rapone

1 Rionero in Vulture

1 Ripacandida

1 San Fele

1 Tolve

2 Tramutola

2 Venosa

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Umbria (domiciliato ad Atella)



GUARITI TOTALI N. 14

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 14

N. Comune

1 Brienza

2 Lagonegro

1 Miglionico

1 Muro Lucano

1 Pietragalla

1 Policoro

1 Rivello

1 Rotondella

1 San Giorgio Lucano

2 Sant’Angelo Le Fratte

2 Tolve

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4.666

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.479

DECEDUTI RESIDENTI N. 447

GUARITI RESIDENTI N. 14.427

* N. 5 decessi del bollettino odierno (n. 1 Bernalda, n. 1 Grottole, n. 3 Matera), si sono verificati nelle giornate del 03 e 04 aprile e sono stati comunicati in data odierna.