La sindaca di Pisticci, Viviana Verri, comunica attraverso un post su Facebook che l’Amministrazione comunale, in collaborazione con personale sanitario e volontari di Protezione civile ha organizzato uno screening gratuito mediante test rapidi antigenici cui sottoporre studenti, docenti e personale ATA delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado aventi sede nel territorio comunale. Sarà possibile prenotarsi fino alle ore 13.00 di giovedì 8 aprile 2021. I test verranno somministrati venerdì 9 e sabato 10 aprile 2021.

Verrà inviata all’indirizzo mail indicato nel modulo un’apposita comunicazione contenente data, luogo e orario in cui presentarsi per effettuare il test.

Il test verrà effettuato in modalità “drive-in”, per cui si raccomanda di recarsi presso il luogo indicato a bordo di un’autovettura e di attenersi scrupolosamente alle indicazioni che verranno fornite dal personale presente sul posto. La ripresa delle attività didattiche in presenza delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado è prevista per lunedì 12 aprile, mentre le scuole secondarie di secondo grado riprenderanno le attività didattiche in presenza al 50% a partire da domani 7 aprile.

Per accedere alla prenotazione collegarsi al seguente link e compilare il modulo di adesione:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX--9nphS8R_fztDhk-mLjrnPhAp3QBD7AflPLq2MueNAk2A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628&fbclid=IwAR1jvtNPsxVkyEDkTe2MuyJumnmuJZsk5_XFq4id6mGsg18uEmZe6UuGHwo