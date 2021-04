Send by email

Si tratta di circa duecento tamponi che hanno riguardato alunni e personale scolastico

Arrivano buone notizie da Senise, dove i circa duecento tamponi molecolari per la ricerca del SARS-Cov-2 effettuati in modalità drive-in questa mattina, hanno dato tutti esito negativo. Ricordiamo che sono stati interessati tutti i docenti dell’istituto comprensivo "Nicola Sole", gli alunni delle classi II°A e III°B dell’infanzia Plesso Belvedere, gli alunni della scuola primaria Plesso Centrale e delle prime classi della scuola secondaria di primo grado, con in aggiunta anche le classi 2°A e 2°C della scuola secondaria di primo grado del “Nicola Sole”.

Inoltre, fanno sapere dall'Amministrazione comunale, che nei giorni 6 e 7 aprile verranno somministrati i vaccini anti-Covid a tutto il personale docente e Ata delle scuole secondarie di secondo grado dell'Istituto Comprensivo "Leonardo Sinisgalli", con la conseguente sospensione delle attività didattiche.

Claudio Sole