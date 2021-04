Send by email

Dati in chiaroscuro che permettono alla Basilicata di restare zona arancione

L'Rt puntuale a 1.15, come sette giorni fa, ma ancora superiore alla media nazionale dello 0.92; una classificazione di rischio passata da "basso" a "moderato" con un'incidenza negli ultimi sette giorni di 130 casi ogni centomila abitanti, tra le più basse d'Italia. Dati in chiaroscuro che permettono alla Basilicata di restare zona arancione.

Intanto il presidente della Regione, Vito Bardi, guarda avanti, verso possibili riaperture a fine aprile: "Abbiamo numeri da zona gialla", ha twittato il governatore in un giorno nel giorno nel quale tuttavia i casi positivi al coronavirus hanno superato la soglia dei 200. Come ha spiegato ieri il premier Draghi, per le riaperture saranno decisivi anche i dati della campagna vaccinale delle persone anziane e di quelle più fragili.