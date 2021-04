Invece le verifiche all'interno degli esercizi commerciali sono state 3.817

In un anno, a partire dal marzo del 2020, in provincia di Potenza la Polizia ha controllato - nell'ambito delle attività svolta per far rispettare le misure prese per contenere l'epidemia di Covid 19 - 54.812 persone e 3.817 esercizi commerciali. Lo ha reso noto oggi il questore di Potenza, Antonino Romeo, a margine della Festa della Polizia.

Gli agenti hanno sanzionato 329 persone e ne hanno denunciate 79. I titolari di esercizi commerciali sanzionati sono stati 14, quelli denunciati tre. E' stata disposta la chiusura temporanea di un esercizio commerciale. Ieri sera, a Potenza, la Polizia ha fatto un controllo in un locale, trovando il titolare e 14 avventori: questi ultimi mangiavano e bevevano senza mascherina e senza rispettare la distanza fra loro. Tutti i presenti sono stati sanzionati.