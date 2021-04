Eseguiti 141 test rapidi di cui solo 3 sono risultati positivi

Oggi 11.04.2021, i dati riferiti al Comune di Castelluccio Superiore, sono i seguenti: ORDINANZE DI ISOLAMENTO OBBLIGATORIO: N.04. ISOLAMENTO FACOLTATIVO: N.03. Nella giornata di oggi al fine di monitorare il territorio comunale, è stata organizzata una campagna di screening rivolta alla popolazione del Comune di Castelluccio Superiore. Sono stati eseguiti 141 test rapidi di cui solo 3 sono risultati positivi. I suddetti soggetti, sono stati indirizzati a quarantena volontaria in attesa di essere sottoposti a tampone molecolare da parte dell’ASP di Potenza. “Sono soddisfatto per il lavoro svolto per poter contrastare il fenomeno della pandemia da Coronavirus che ha visto in prima fila la popolazione di Castelluccio Superiore, ordinata e presente in massa a sottoporsi a questo importantissimo test; per questo ringrazio i volontari della Protezione Civile che hanno assicurato un servizio d’ordine in sicurezza; il personale medico ed infermieristico che con professionalità si sono adoperati per dare un servizio ottimale alla popolazione tutta.

In conclusione il risultato dei test risulta essere soddisfacente, 3 positivi su 141 processati. Tutto ciò dimostra la responsabilità e la coerenza di una popolazione attenta e rispettosa delle norme dettate dal Covid. La guardia deve essere sempre alta e si raccomanda di non abbassare mai l’asticella in quanto il virus non è stato accora debellato. Pertanto si raccomanda di rispettare le norme anti covid mediante l’uso della mascherina, il distanziamento interpersonale ed evitare assembramenti”. Questo è quanto dichiara il Sindaco Giovanni Ruggiero, il quale esprime soddisfazione anche per i risultati della campagna vaccinale per gli over 80 nel proprio comune: “Sono orgoglioso, i dati dei test del 10.4.2021 e la partecipazione del 100% degli ultraottantenni alla vaccinazione, denota una popolazione attenta e matura alla prevenzione della propria ed altrui salute”.