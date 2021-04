Sono stati acquisiti gli elenchi dei nominativi presso gli uffici dell'Asp

La squadra mobile di Potenza, su disposizione della Procura della Repubblica, ha acquisito presso gli uffici dell’ASP del capoluogo di regione, gli elenchi dei vaccinati.

La verifica rientra nel corso di un'indagine condotta da parte della Procura, per verificare se siano stati sottoposti a vaccino soggetti che non avevano diritto secondo le priorità indicate dal Ministero della salute. Lo dichiara in un tweet la TgR Rai di Basilicata