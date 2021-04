La deroga è consentita in base al DL in casi di eccezionale e straordinaria necessità

Riceviamo e pubblichiamo una lettera da parte di alcuni genitori lucani che chiedono al presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, la scelta di ognuno di loro di aderire in modo spontaneo alla “Didattica Digitale Integrata”. La deroga è consentita in base al DL in casi di eccezionale e straordinaria necessità, dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. Di seguito la nota integrale:

“Egregio Presidente,

quali genitori, esercenti la responsabilità genitoriale su figli minorenni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado della Regione Basilicata, La invitiamo a considerare e valutare quanto segue:

Sussiste possibilità di deroga all’art. 2 del DL 44/2021 in materia di “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado”, prevista nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44;

L’attuale situazione epidemiologica, in Basilicata ha un aspetto non tranquillizzante; La campagna vaccinale ha subito una inevitabile variazione a seguito delle nuove indicazioni circa l’uso del vaccino di AstraZeneca agli over 60, vaccino sino ad ora utilizzato anche per immunizzare le persone più giovani, in particolare alcune categorie, come gli insegnanti; Gli alunni non sono immuni dalla possibilità di contrarre la malattia e di conseguenza di trasmetterla in famiglia La scuola, pur non essendo fonte di contagio, ne è inevitabilmente vettore e vettore esponenziale Il nostro Ordinamento Giuridico stabilisce che:

a) È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio; art. 30 della Costituzione e art. 147 Codice Civile;

b) Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti e derivanti dagli artt. 147 cc e 30 Cost.;

c) L’istruzione è un diritto costituzionalmente garantito (art. 34 Costituzione);

d)La salute individuale e pubblica sono diritti costituzionalmente garantiti (art. 32 Costituzione).

e) Il rientro a scuola, in presenza di un rischio anche solo potenziale e senza possibilità, per i genitori o facente funzioni, di scegliere - per il proprio figlio - se accettare o meno quel rischio, comporta una inevitabile violazione dei diritti Costituzionali e umani in genere

f) Il “diritto allo studio" è un diritto fondamentale e costituzionalmente garantito, all’interno del quale trova la propria ratio il principio della "centralità dello studente" e della "centralità della scuola".

Per tutto quanto innanzi detto, si ritiene che il rientro a scuola, in presenza di una conclamata pandemia, renda insussistente il bilanciamento tra il diritto fondamentale alla salute individuale e collettiva e il diritto allo studio e tutti gli altri diritti inviolabili, parimenti riconosciuti e tutelati dalla Costituzione, fra cui primariamente il diritto alla salute dei minori, che non può e non deve essere compresso in ragione del diritto all’istruzione. Per tutto quanto sin qui premesso, considerato e valutato, visto il combinato disposto degli articoli 2 co. 1 del decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44, sulle Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado; 2; 3; 30; 32; 34 della Costituzione, sul diritto alla salute e all’istruzione; 147; 316; 330; 333 del Codice Civile, sulla responsabilità genitoriale; 438 e 731 del Codice Penale, sulla diffusione di pandemia e sull’obbligo scolastico.

SI CHIEDE CHE con apposita Ordinanza regionale venga disposta – per le famiglie che lo dovessero ritenere opportuno, utile e/o necessario e - per tutte le scuole di ogni ordine e grado, l’attivazione – a scelta o richiesta - della Didattica Digitale Integrata o Didattica a Distanza - o della modalità di istruzione on line comunque denominata, che si riterrà di avviare, per il rimanente anno scolastico - o comunque sino a quando non cesserà o verrà revocato lo stato di emergenza - al fine di ridurre il rischio di diffusione epidemica e pandemica - garantendo il collegamento on line in modalità sincrona o asincrona o in forma mista, in luogo dell’attività in presenza. Si resta, in ogni caso, a disposizione per effettuare le verifiche - individuali in presenza – delle competenze e delle conoscenze acquisite, laddove ritenute utili e/o opportune e/o necessarie, che verranno concordate e/o comunicate dal corpo docente”.