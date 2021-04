Send by email

L'impatto è avvenuto questa mattina verso le 7.00 circa con il traffico che ha subito dei rallentamenti

Incidente stradale questa mattina verso le 7.00 circa sulla Potenza-Melfi, strada statale che conduce verso la zona industriale della cittadina federiciana. Ad essere coinvolti un pullman di linea con un'automobile.

Le cause dell'impatto sono a vaglio dei Carabinieri che sono intervenuti tempestivamente per i rilievi del caso e veicolare il traffico che ha subito notevoli rallentamenti a causa della carreggiata occupata dai due mezzi. Sul posto anche il personale Anas e del soccorso stradale per recuperare l'automobile incidentata.