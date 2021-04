Spiccano nel bollettino odierno diramato dalla task force, numerose guarigioni, esattamente 82

REGIONE BASILICATA - BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 13 aprile 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 12 aprile 2021

Tamponi molecolari totali n. 297.198

Tamponi totali negativi n. 273.404

Persone testate n. 175.334

Tamponi molecolari di giornata n. 1.460

Test antigenici totali 13.021

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 184

Tamponi negativi n. 1.276

RICOVERATI N. 181

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 32

Pneumologia n. 33

Medicina d’Urgenza n. 16

Medicina Interna Covid n. 20

Terapia Intensiva n. 05



A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 30

Pneumologia n. 17

Medicina Interna Covid n. 21

Terapia Intensiva n. 07

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 82

DECESSI TOTALI N. 03

Deceduti Residenti n. 03

• Genzano di Lucania

• Potenza (n. 2)

POSITIVI TOTALI N. 184

Residenti: n. 179

N. Comune

10 Atella

3 Avigliano

1 Baragiano

2 Barile

1 Bella

9 Castelmezzano

2 Craco

5 Ferrandina

6 Filiano (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture)

2 Grassano

3 Laurenzana

17 Lavello

41 Matera

5 Melfi

2 Miglionico

1 Muro Lucano

1 Oliveto Lucano

2 Palazzo san Gervasio

3 Picerno

1 Pietragalla

1 Pietrapertosa

7 Pignola

1 Pisticci

1 Policoro (domiciliato a Melfi)

13 Potenza

20 Rionero in Vulture (n. 1 domiciliato a Rapolla)

1 Ripacandida

1 Ruvo del Monte

1 Scanzano Jonico (domiciliato a Matera)

3 Stigliano (n. 1 domiciliato a Melfi)

6 Tito

1 Tolve

1 Vaglio Basilicata

1 Venosa

4 Vietri di Potenza



Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 3

N. Regione/ Stato estero

1 Emilia Romagna (domiciliato a Laurenzana)

1 Puglia (domiciliato a Melfi)

1 Svizzera (domiciliato a Castelmezzano)

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 2

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria

1 Campania

GUARITI TOTALI N. 82

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 80

N. Comune

1 Atella

2 Avigliano

1 Balvano

3 Castronuovo di Sant’Andrea

1 Cersosimo (domiciliato a Nova Siri)

2 Chiaromonte (n. 1 domiciliato a Corleto Perticara)

2 Corleto Perticara

1 Forenza (domiciliato a Banzi)

10 Francavilla in Sinni

5 Matera

1 Melfi

5 Nova Siri

12 Picerno

2 Policoro

1 Pomarico

1 Rionero in Vulture

3 Roccanova

3 Sant’Arcangelo

1 Satriano di Lucania (domiciliato in Emilia Romagna)

2 Scanzano Jonico

18 Senise

1 Teana

1 Terranova di Pollino

1 Valsinni (domiciliato a Francavilla in Sinni)

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 2

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria (domiciliato a Cersosimo)

1 Puglia (domiciliato a Policoro)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.003

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.822

DECEDUTI RESIDENTI N. 474

GUARITI RESIDENTI N. 15.227