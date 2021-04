Send by email

Il numero dei positivi sale, oggi si sono registrati altri 213 nuovi casi

La Basilicata rischia seriamente di ripiombare nella zona rossa. I dati in aumento rispetto agli ultimi giorni mettono a rischio il mantenimento dell'attuale zona arancione. Dai 187 positivi del penultimo aggiornamento si è passati ai 213 di quello di oggi. Numeri in aumento, effetto molto probabilmente delle festività di Pasqua, che hanno purtroppo messo in serio pericolo il contenimento del virus all'interno della nostra regione.

Adesso bisognerà attendere le prossime ore per sapere le decisioni del Governo nazionale, con il Ministro Roberto Speranza attore principale della situazione.