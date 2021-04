Coinvolte due automobili nell'impatto che è avvenuto nei pressi di Ferrandina

Incidente stradale sulla statale 407 Basentana nei pressi di Ferrandina intorno alle 14:30 di oggi. Si sono scontrate una Volkswagen e una Ford station wagon. A seguito dell’impatto ha riportato ferite uno dei due conducenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Ferrandina, i Carabinieri e i sanitari del 118. Il ferito è stato trasferito per accertamenti. Sono in corso adesso le verifiche per risalire alle cause. Il traffico ha subito dei rallentamenti.

Silvia Silvestri