Lo ha dichiarato il governatore lucano ospite di "Un giorno da pecora" su Radio1

"Io penso che il ripristino della zona gialla si possa fare il prossimo venerdì, 23 aprile, per riaprire definitivamente il 26 aprile": lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, parlando con la trasmissione "Un giorno da pecora", in onda su Rai Radio1. Naturalmente il tutto è legato al numero dei positivi presenti nelle regioni, che dovrebbero modificare così il loro "colore" di appartenenza. Interpellato sulla riaperture, Bardi ha poi spiegato che "si parla di farle verso fine aprile, credo - ha aggiunto - che sapremo delle date più precise verso il 20 aprile".

L'ottimismo - o la speranza - del presidente della Regione è venuto fuori in un giorno non proprio eccezionale per l'andamento dell'epidemia in Basilicata: la task force regionale ha certificato anche oggi 180 ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera, 13 dei quali in terapia intensiva (cinque a Potenza e otto nella città dei Sassi). Si tratta di dati in linea con quelli dei giorni precedenti.

Intanto, sono proseguite le vaccinazioni (in regione si viaggia verso quota 120 mila iniezioni fatte, in totale) che hanno continuato anche ad essere terreno di confronto, se non di scontro. L'Avis di Basilicata ha puntualizzato che "ad oggi i donatori di sangue non sono inclusi nell'attuale campagna vaccinale" e meno che mai sono tra i "furbetti" che sono riusciti a saltare la fila.