L'Asp ha individuato anche altre cinque sedi come punti vaccinali sul territorio provinciale

Al via a Senise le vaccinazioni anti-Covid con prenotazione che avviene tramite la piattaforma delle Poste Italiane. A comunicarlo sono il sindaco Giuseppe Castronuovo e l’assessore alla salute Francesco Marranchiello. La prenotazione, al momento, è aperta ad alcune categorie ben precise: soggetti fragili, over70 e caregiver (familiare assistente). I vaccini somministrati sono AstraZeneca per gli over70 e categorie fragili, Pfizer e Moderna per le altre categorie. Una volta completate le vaccinazioni di queste categorie si procederà con le altre classi di età. I caregivers avranno la possibilità di prenotarsi a partire da domani, sabato 17 aprile, a partire dalle ore 14.00, avendo la possibilità di scegliere luogo ed orario e accedendo sulla piattaforma tramite i dati dei soggetti fragili. La vaccinazione dei caregivers non avverrà contestualmente a quella del soggetto fragile ma a distanza di alcuni giorni. Gli over70, invece, possono già effettuare la prenotazione sulla piattaforma, ma devono attendere un protocollo d'intesa tra Asp e Asm, con i medici di medicina generale che dovranno vaccinare i propri assistiti.

Le vaccinazioni anti-Covid avverranno all'interno del Complesso Monumentale di San Francesco, aperto dalle 8.00 alle 20.00. Attenzione: erroneamente sulla piattaforma è riportato piazza Togliatti come sede di vaccinazione, ma in realtà la sede è Piazza Municipio n°2. Inoltre, tutti quelli domiciliati in Basilicata, per motivi di lavoro o altro motivo che imponga una presenza continuativa sul territorio, potranno prenotarsi al numero verde 800.009.966, che a sua volta comunicherà all'Azienda Sanitaria i dati del soggetto. Per le vaccinazioni a domicilio, invece, già dalla giornata di domani verranno contattati i soggetti impossibilitati a raggiungere la sede vaccinale.

Infine, per chi dovesse avere difficoltà a prenotarsi sulla piattaforma, può tranquillamente telefonare al numero verde, attivo dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00, per comunicare il proprio codice fiscale e numero di tessera sanitaria. Ricordiamo che le altre sedi individuate dall'Asp sono:

POTENZA: Tenda Qatar, Piazzale della Stazione Fermata “San Carlo”

MELFI: Palestra Comunale, via della Cittadinanza attiva

VENOSA: Palestra scuola media “De Luca”, via Appia n. 36

VILLA D’AGRI: Distretto Asp, via Cristoforo Colombo n. 17

LAURIA: Palestra Istituto Secondario di Istruzione Superiore, via Querce dello Speziale.

Claudio Sole