Castelluccio Inferiore, centro in provincia di Potenza, a rischio zona rossa. Mentre viene pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Basilicata l’ordinanza numero 18 del 16 aprile 2021 avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in cui vengono inserite in zona rossa, oltre Castelmezzano, Pomarico e Palazzo San Gervasio, Atella, Filiano, Rapone, Ripacandida, Rotonda e Ruvo del Monte, nella valle del Mercure, a rischiare è proprio il comune del sindaco Francesco Paolo Campanella che negli ultimi giorni ha dovuto registrare un aumento di positivi. “Al momento il numero, purtroppo, è salito a 39 – precisa il sindaco di Castelluccio Inferiore, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione – facendo registrare un ricovero.

Ovviamente i positivi sono tutti in quarantena e attenzionati in maniera continua”. Le ultime ordinanze riguardano le scuole del paese, pare che li siano emerse i maggiori contagi. Una comunità che fino a qualche tempo fa era un comune covid free. Quali sono state le circostanze che hanno modificato questo andamento. “Purtroppo devo dire – continua Francesco Paolo Campanella – dopo le festività pasquali, una insegnante è risultata positiva e quindi abbiamo ritenuto prendere tutte le doverose precauzioni del caso. Come previsto abbiamo subito messo in isolamento le classi e fatto i tamponi che sono risultati negativi. Successivamente si sono manifestati contagi con dei ragazzi frequentanti gli istituti scolastici che hanno obbligato alla chiusura dei plessi scolastici con le dovute sanificazioni. Ma questo ha comportato una nuova attività di screening dalla scuola primavera fino a quelle medie tra gli alunni e i genitori fissata per lunedì 19 aprile compreso il corpo docente e il personale ATA e tutto il personale di servizio (trasporti e mensa)”. I casi sono in aumento ma c’è una vigilanza attenta”.

Nei prossimi giorni cosa farà ci saranno altre azioni che verranno messe in campo per fronteggiare questo aumento di contagi? “Verranno messe in campo- aggiunge Francesco Paolo Campanella – quelle ulteriori azioni che si riterranno opportune valutandole con il Coc e la Protezione civile con cui abbiamo organizzato dei presidi di supporto alle famiglie confinate nelle proprie abitazioni”. Resta un impegno massimo dell’intera amministrazione pur con le dovute difficoltà. “Al momento siamo anche privi - conclude Francesco Paolo Campanella - del medico di igiene e sanità pubblica e stiamo vivendo un dramma nel dramma. Al comune lavoriamo praticamente H24. Faccio appello alla cittadinanza: siate responsabili. Questa volta sono costretto a prendere provvedimenti seri contro chiunque (lo dico pubblicamente) non osservi le regole, a costo di fare delle denunce”.

