Altri quattro casi di Covid-19 a Senise. Ne da conferma il sindaco della cittadina sinnica, Giuseppe Castronuovo. Si tratta di una 60enne che per le sue condizioni di salute è stata trasportata nella giornata di oggi presso l'ospedale "San Carlo" di Potenza e, di altre tre persone di mezza età. "Purtroppo dopo un periodo di calma apparente, - dichiara il primo cittadino - di una decina di giorni senza nessun caso, registriamo quattro nuovi positivi al Coronavirus. Adesso bisognerà ricostruire la catena dei contatti per risalire ad altri eventuali contagiati.

Non mi stancherò mai di ripetere che bisogna assumere dei comportamenti corretti per evitare il propagarsi del virus all'interno della nostra comunità. Evitare qualsiasi tipo di assembramento, indossare sempre la mascherina e igienizzarsi spesso le mani. Solo così facendo, potremmo ridurre al minimo i contagi. Lancio un appello ai miei concittadini, non abbassiamo la guardia proprio adesso". Con questi nuovi casi salgono a 24 gli attuali positivi a Senise. Dopo una fase di guarigioni, scendendo dai 77 casi raggiunti alcune settimane fa, si rischia adesso una risalita nel numero dei contagi.

Claudio Sole