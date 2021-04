Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

L'automobile dove viaggiavano gli occupanti è uscita fuori strada sbalzando all'esterno gli occupanti

È di un morto e due feriti il bilancio di un'incidente stradale avvenuto a Marconia di Pisticci, in via Quattro Caselli, nella serata di oggi. La dinamica è poco chiara, ma pare che un'automobile, una Volkswagen Golf, con a bordo tre persone, sia uscita di strada sbalzando gli occupanti in un terreno agricolo.

A perdere la vita un 47enne, feriti gli altri due occupanti del mezzo, che sono stati trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tinchi, il personale del 118, i Carabinieri e la Polizia stradale.