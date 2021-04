Nella piattaforma della task force risultano anche 101 guariti dal virus

REGIONE BASILICATA - BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 20 aprile 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 19 aprile 2021.

Tamponi molecolari totali n. 307.066

Tamponi totali negativi n. 282.094

Persone testate n. 180.346

Tamponi molecolari di giornata n. 1.614

Test antigenici totali 13.485

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 149

Tamponi negativi n. 1.465

RICOVERATI N. 182

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 34

Pneumologia n. 35

Medicina d’Urgenza n. 18

Medicina Interna Covid n. 19

Terapia Intensiva n. 06

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 36

Pneumologia n. 19

Medicina Interna Covid n. 11

Terapia Intensiva n. 04



GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 101

DECESSI TOTALI N. 05

Deceduti Residenti n. 05

• Matera

• Policoro*

• Pomarico*

• Potenza

• Tito

POSITIVI TOTALI N. 149

Residenti: n. 144

N. Comune

6 Abriola

1 Aliano

7 Atella

7 Avigliano

2 Baragiano

1 Bella

1 Castelluccio Inferiore

2 Castelluccio Superiore

2 Castelmezzano (domiciliati a Scanzano Jonico)

1 Ferrandina

3 Genzano di Lucania

1 Grassano

14 Lavello

2 Marsico Nuovo

3 Maschito

20 Matera

7 Melfi (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture)

1 Montalbano Jonico

1 Oliveto Lucano (domiciliato a Matera)

4 Palazzo San Gervasio

2 Pietragalla

2 Pisticci

12 Policoro

8 Potenza

1 Rapone

24 Rionero in Vulture

1 Ruvo del Monte

2 San Fele

1 Scanzano Jonico

2 Senise

1 Tito

2 Tolve

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 02

N. Regione/ Stato estero

1 Argentina (domiciliato a Ferrandina)

1 Campania (domiciliato a Potenza)

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 03

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria

1 Campania

1 Puglia



GUARITI TOTALI N. 101

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 98

N. Comune

3 Avigliano

1 Chiaromonte

1 Corleto Perticara

1 Ferrandina (domiciliato a Montescaglioso)

1 Francavilla in Sinni

1 Genzano di Lucania

3 Grassano

1 Grottole

2 Laurenzana

2 Lauria

3 Maratea

17 Matera

1 Melfi

5 Miglionico

1 Montalbano Jonico

16 Montescaglioso

1 Nova Siri (domiciliato in Lombardia)

1 Pignola

1 Pisticci

17 Policoro

7 Pomarico (n. 1 domiciliato a Grottole)

1 Potenza

1 Rotonda

4 Senise

1 Stigliano

1 Terranova di Pollino

2 Trecchina

1 Tursi

1 Vietri di Potenza

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 03

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria (domiciliato a Lauria)

1 Lazio (domiciliato a Francavilla in Sinni)

1 Piemonte (domiciliato a Montescaglioso)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.548

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.366

DECEDUTI RESIDENTI N. 484

GUARITI RESIDENTI N. 15.819

* N. 2 decessi del bollettino odierno (n. 1 Policoro, n. 1 Pomarico), si sono verificati, rispettivamente, nelle giornate del 16 e del 17 aprile.