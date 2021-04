Sono in corso adesso le indagini dei Carabinieri. Rubati circa cinquemila euro e monili

Persone non ancora identificate sono entrate la notte scorsa nelle abitazioni dove vivono il parroco della Chiesa di San Nicola e Maria Santissima di Forenza in provincia di Potenza, don Giliberto Cignarale, e una donna di 84 anni. I due appartamenti sono collegati: da quello del parroco, colpito al volto, i ladri hanno portato via circa cinquemila euro in contanti e alcuni monili d'oro. Le condizioni dei due non destano preoccupazioni. Indagini sull'episodio sono in corso da parte dei Carabinieri della Stazione di Forenza e della Compagnia di Venosa.

Sull'accaduto è intervenuto anche il presidente della regione Vito Bardi: "La mia più profonda solidarietà a Don Gilberto e alla maestra Rita, vittime di un inaudito attacco nella casa che ospita il religioso e la signora a Forenza. Hanno riportato lesioni molto gravi ma soprattutto uno shock emotivo che sta segnando le loro esistenze. Come Presidente di Regione manifesto tutta la mia solidarietà e sono sicuro che le forze dell'ordine riusciranno in tempi rapidi a individuare i responsabili di questo folle gesto. A Don Gilberto e alla maestra Rita va la mia più sincera vicinanza".