L'anziano uomo si è recato con le sue gambe presso il centro vaccinale di Avigliano

Quando la forza di volontà supera ogni ostacolo. E' questo quello che è accaduto nella giornata di ieri ad Avigliano, dove il signore Vitantonio, dell'età di 107 anni, si è recato con le sue gambe presso il centro vaccinale di Avigliano per farsi somministrare la sua dose di vaccino. Accompagnato dalla moglie, l'anziano e longevo signore ha compiuto il proprio dovere e fare la propria parte.

"È stato un grande privilegio poterlo accogliere, il suo esempio è un grande messaggio di speranza". Questo il messaggio del sindaco di Avigliano Giuseppe Mecca. "Anche oggi - continua il primo cittadino - abbiamo compiuto un altro piccolo passo verso la normalità, grazie sempre al lavoro di squadra messo in campo da ASP, Polizia Locale, Protezione Civile, Avis, i medici del territorio che hanno aderito e i tanti volontari, come l’associazione Pubblica Assistenza Lucana. È un altro giorno di speranza per Avigliano".