La donna è stata fermata mentre era alla guida della sua automobile: la droga era nascosta nella borsa

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Senise (PZ) hanno arrestato in flagranza di reato una 28enne di Sant’Arcangelo (PZ), responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i militari, in quel centro abitato, durante l’esecuzione di mirati servizi finalizzati a contrastare lo specifico fenomeno, nel primo pomeriggio dello scorso martedì, 20 aprile, hanno intimato l’alt ad un’autovettura su cui viaggiava la giovane donna. Nella circostanza, i Carabinieri si sono insospettiti nell’osservare l’atteggiamento della stessa, la quale manifestava un’accentuata preoccupazione ed un insolito stato di agitazione.

La causa, nel volgere di pochi minuti, si è subito palesata, infatti, gli operanti, indotti ad eseguire una perquisizione per quanto constatato, all’interno della borsetta portata a seguito dalla ragazza hanno rinvenuto due involucri in cellophane contenenti ben 25 grammi circa di marijuana, subito sequestrati. Nel dare compiutezza alle loro operazioni di ricerca, i Carabinieri hanno poi eseguito una perquisizione nell’abitazione della 28enne, al cui interno hanno trovato un bilancino di precisione e un “trita marijuana”, strumenti evidentemente utilizzato per il confezionamento delle dosi di droga.

All’esito degli accertamenti, i Carabinieri hanno arrestato la giovane. Il risultato conseguito costituisce ennesimo episodio a riprova dell’efficace e costante azione condotta dai reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, finalizzata a contrastare lo spaccio e il consumo di stupefacenti nel potentino, aggiungendosi, tra l’altro, a numerose altre analoghe operazioni di servizio portate a termine anche in questi primi mesi del 2021.