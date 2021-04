Dai dati comunicati dalla task force regionale risultano anche diverse nuove guarigioni

REGIONE BASILICATA - BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 25 aprile 2021, ORE 10.00Report dati processati in data 24 aprile 2021

10 Rionero in Vulture

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 03

N. Regione/ Stato estero

1 Emilia Romagna (domiciliato a Matera)

2 Egitto (domiciliati a Palazzo San Gervasio)

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 03

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria

2 Puglia