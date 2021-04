Manifestazione sindacale in piazzale Bratislava nello spazio verde antistante la sede di Usb a Potenza

Per il primo maggio, come Usb Basilicata, abbiamo organizzato una manifestazione sindacale in piazzale Bratislava nello spazio verde antistante la sede di Usb a Potenza a partire dalle ore 10,30. È un momento per poterci incontrare e condividere le esperienze di questo anno in cui le trasformazioni del nostro modo di lavorare, le chiusure, il mancato rinnovo dei lavori precari e a tempo determinato, la cassa integrazione, l'impoverimento di tante famiglie si è unito al malessere della solitudine delle persone di tutte le età, al dolore per la perdita di tanti cittadini, alla preoccupazione per la salute pubblica, alla rabbia per tutto quello che è stato lo smantellamento dello stato sociale e della sanità in particolare.

Speriamo di poterci incontrare e di riprenderci la festività del primo maggio al di là della retorica consueta. Pur avendo ben presente il filo rosso delle morti sul lavoro, l'ignavia con cui si procede a tutelare i lavoratori con i giusti dispositivi e i criminali affari di chi anche in questo campo ha speculato, l'attenzione e gli interventi in favore delle aziende, dai fitti ai mutui, ai pagamenti vari, e la completa assenza per gli stessi problemi che riguardano le famiglie, le richieste di lavoro giusto rispetto al precariato dei lavori socialmente utili, vorremmo questa volta farlo con una manifestazione "leggerissima" dove conta anche il piacere di potersi rivedere e di riconfermare con l'unione l'unica possibilità per i lavoratori di poter trasformare non solo le condizioni del lavoro ma anche la salvaguardia dei diritti fondamentali degli uomini e mai come adesso del pianeta su cui viviamo.