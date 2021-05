Send by email

L’anziana donna era stata appena dimessa ed era in compagnia del nipote

Una morte improvvisa avvenuta presso l’ospedale di Chiaromonte nel primo pomeriggio di ieri 30 aprile. Una donna, di 90 anni, ricoverata nel reparto di lungodegenza dopo gli ultimi controlli di rito, ricevuta l’autorizzazione all’uscita dai sanitari del nosocomio per far ritorno nel suo paese di residenza a Senise, si apprestava a salire sull’auto del nipote chiamato per riportarla a casa.

Un malore improvviso però ne ha causato il decesso sotto gli occhi atterriti del giovane, che ha subito chiamato i sanitari i quali intervenuti prontamente hanno potuto fare poco se non constatare la morte dell’anziana signora. Una vicenda ancora inspiegabile avvenuta proprio all’entrata dell’ospedale di Chiaromonte. I funerali si terranno domani, domenica 2 maggio, alle ore 10,00 nella chiesa di San Francesco a Senise in osservanza delle normative Covid-19.

Oreste Roberto Lanza