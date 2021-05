Nel bollettino odierno si registrano anche 75 guarigioni

REGIONE BASILICATA - BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 3 MAGGIO 2021, ORE 10.00

Report dati tamponi processati il 2 maggio 2021

Tamponi molecolari totali n. 326.039

Tamponi molecolari totali negativi n. 299.181

Persone testate n. 189.687

Test antigenici totali 14.530

Tamponi molecolari di giornata n. 348

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 26

Tamponi molecolari negativi n. 322

RICOVERATI N. 170

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 34

Pneumologia n. 35

Medicina d’Urgenza n. 14

Medicina Interna Covid n. 14

Terapia Intensiva n. 03

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 32

Pneumologia n. 21

Medicina Interna Covid n. 13

Terapia Intensiva n. 04

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 75

DECESSI TOTALI N. 4

Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 4

• Bernalda

• Craco

• Muro Lucano

• Rionero in Vulture

POSITIVI TOTALI N. 26

Residenti: n. 26

N. Comune

1 Anzi

1 Avigliano

1 Baragiano

1 Barile

1 Bernalda

1 Grassano

1 Lavello

1 Matera

1 Pignola

6 Policoro

2 Potenza

1 Rionero in Vulture

2 Ripacandida

3 Rotondella

1 Ruoti

1 Scanzano Jonico

1 Tolve

GUARITI TOTALI N. 75

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 75

N. Comune

1 Acerenza

5 Atella

1 Avigliano

4 Barile

2 Grassano

1 Marsicovetere

1 Matera

5 Melfi (n. 1 domiciliato in Toscana)

1 Montescaglioso

2 Nova Siri

2 Oppido Lucano

1 Pescopagano

12 Picerno

12 Pignola

6 Policoro

4 Rapolla

2 Rionero in Vulture

8 Ruvo del Monte

1 San Fele

4 Scanzano Jonico

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 6.007

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.837

DECEDUTI RESIDENTI N. 520

GUARITI RESIDENTI N. 17.158