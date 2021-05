Fino a venerdì risultava operativo poi domenica il ricovero in ospedale

L’assessore regionale all’ambiente Gianni Rosa è ricoverato da domenica nel reparto Covid dell’ospedale San Carlo di Potenza. Fino a venerdì l’assessore risultava operativo per l’avvenuta approvazione dell’accordo finalizzato alla stesura del nuovo protocollo di intenti con Eni e Shell della concessione del giacimento petrolifero “Val D’Agri”. Un accordo per le compensazioni Eni-Regione Basilicata con un risultato economico importante per l’ente regionale.

Poi la situazione, pare si sia complicata nella serata di sabato fino al ricovero di domenica presso il nosocomio potentino. Situazione, al momento, sotto controllo con condizioni stazionarie per il paziente costantemente monitorato da medici e infermieri del reparto. Da parte della nostra redazione i migliori auguri di una pronta guarigione e di rimettersi in salute al più presto, per far ritorno alle sue attività di coordinamento e gestione del suo assessorato.

Oreste Roberto Lanza