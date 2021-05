Altri undici nuovi positivi che portano a 231 i casi attuali nella città jonica

L'ondata di Coronavirus non si placa a Policoro, nella serata di ieri sono stati comunicati altri nuovi positivi da parte dell'amministrazione guidata dal sindaco Enrico Mascia.

"In attesa della conferma ufficiale da parte delle autorità sanitarie - si legge in una nota - competenti di ulteriori 12 casi di positività per Covid-19 e 1 negativizzazione, si comunica che in data odierna sono state notificate 20 Ordinanze Sindacali. I dati aggiornati sono i seguenti: 11 nuovi positivi, 9 nuovi guariti, 231 casi all'attivo".