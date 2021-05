L'autista è uscito da solo dal mezzo pesante ed è stato soccorso dal personale sanitario

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, nel pomeriggio di ieri verso le ore 18.00, sono intervenuti per incidente stradale sulla SS. 658 al Km 12+900 nei pressi di San Nicola di Pietragalla. Giunti sul posto, hanno trovato un autocarro ribaltato su di un fianco carico di pasta confezionata. L'autista, uscito da solo dal mezzo pesante, è stato soccorso dal personale sanitario intervenuto e successivamente trasportato in ospedale per accertamenti. Per raddrizzare l'autocarro è stato necessario l'intervento di due autogrù.

I Vigili del fuoco - che hanno impiegato una autopompa, un fuoristrada ed una autogrù per un totale di sette unità - durante le operazioni di soccorso hanno messo in sicurezza il veicolo coinvolto per evitare l'insorgere di incendi. L'intervento si è concluso alle 23.50 circa. La strada è stata chiusa per il tempo strettamente necessario per le operazioni di soccorso e rilievi. Presenti anche i Carabinieri, i sanitari del 118 ed il soccorso stradale.