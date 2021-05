Nell'arco di questi mesi sono state somministrate oltre 50mila dosi

In provincia di Potenza "è stata completata la campagna di vaccinazione anti covid-19 per gli over 80". Lo ha annunciato l'Asp (Azienda sanitaria di Potenza), evidenziando di essere "prima in Italia ad aver vaccinato tutti i cittadini ultra ottantenni" con la doppia dose.

Oggi le ultime dosi sono state somministrate a Maratea, "Abbiamo ritenuto - ha evidenziato il direttore generale dell'Asp, Lorenzo Bochicchio - in accordo con l'assessorato alla sanità, di portare i punti vaccinali in tutti i comuni della regione per rendere più agevole l'accesso alla pratica vaccinale dei nostri anziani. Sono state somministrate complessivamente oltre 50 mila dosi di vaccino".