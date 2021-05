Il grave incidente è accaduto in un terreno agricolo di contrada Lame

A causa del ribaltamento di un trattore, in un terreno di contrada Lame di Irsina in provincia di Matera, un agricoltore di 55 anni è morto nel pomeriggio di oggi. Nell'incidente - per cause in fase di accertamento - è rimasto ferito un altro uomo, di 75 anni, trasportato con urgenza dal 118 "Basilicata soccorso" in eliambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Sono in corso adesso le indagini per capire la dinamica del tragico incidente.