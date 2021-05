Lo ha disposto il presidente della Regione, Bardi firmando l’ordinanza n. 24/2021

In Basilicata (zona arancione) da domani e fino al 16 maggio saranno otto i Comuni in zona rossa. In particolare, in serata il presidente della Regione, Vito Bardi, ha firmato una nuova ordinanza sull'emergenza coronavirus con la quale ha disposto la zona rossa per Rotondella (Matera).

Secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa della Giunta lucana, inoltre "resta la zona rossa fino al 16 maggio per i territori comunali di Balvano, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Lavello, Rionero in Vulture (Potenza), Craco e Garaguso (Matera)". Da domani, invece, stop alle restrizioni da zona rossa (che erano previste fino al 9 maggio) per Abriola, Atella, Castelmezzano, Filiano, Tolve (Potenza) e Montalbano Jonico (Matera).