Nel violento impatto due veicoli sono stati coinvolti, una Ford Fiesta ed un furgone

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza intorno alle 18.40 di questo pomeriggio sono intervenuti a seguito di un incidente stradale sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza nei pressi dell’uscita Potenza centro direzione Metaponto. Giunti sul posto hanno trovato due veicoli coinvolti, una Ford Fiesta ed un furgone. Il conducente dell’autovettura è stato soccorso dal personale sanitario intervenuto e successivamente trasportato in ospedale per accertamenti. I Vigili del fuoco durante le operazioni di soccorso hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti per evitare l’insorgere di incendi. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada e cinque unità. Sul posto sono intervenuti Polizia Stradale, Carabinieri, 118 e soccorso stradale.