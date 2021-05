La donna è stata trasportata presso l'ospedale di Policoro dove attualmente si trova ricoverata

Una donna di 77 anni è stata accoltellata nel tardo pomeriggio di oggi a Montalbano Jonico. Il grave fatto di cronaca si sarebbe consumato per una lite improvvisa tra la donna ed un uomo di 38 anni, che al momento è stato fermato dagli inquirenti per le indagini. La donna soccorsa da alcuni passanti è stata trasportata dai sanitari del 118 presso l'ospedale di Policoro dove attualmente si trova ricoverata. Non sarebbe in pericolo di vita. Sull'accaduto indagano i Carabinieri della compagnia di Policoro, che avrebbero acquisito anche delle importanti testimonianze da parte di alcuni residenti del posto.