Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha firmato l’ordinanza n.25

Fino al 16 maggio, in Basilicata ("gialla" da ieri), saranno cinque i comuni in zona rossa. In particolare, il presidente della Regione, Vito Bardi, ha firmato l'ordinanza con la quale è stata disposta una nuova zona rossa, per Ripacandida (Potenza), da domani al 16 maggio.

Secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa della Giunta lucana, "sono inoltre confermate, sempre fino al 16 maggio, le misure previste dalla zona rossa nei comuni di Balvano, Rionero in Vulture (Potenza), Garaguso e Rotondella (Matera)". E' stata invece disposta la revoca, da domani, della zona rossa (prevista fino al 16 maggio) a Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Lavello (Potenza) e Craco (Matera).