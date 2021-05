Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Lo comunica il presidente della regione Vito Bardi con un'ordinanza

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha firmato in serata una nuova ordinanza sull'emergenza coronavirus con la quale è stata disposta la zona rossa per il comune di Acerenza (Potenza) da domani al 16 maggio.

Salgono così a sei i comuni della Basilicata (che è in zona gialla dallo scorso 10 maggio) in zona rossa fino al 16 maggio: gli altri sono Balvano, Rionero in Vulture, Ripacandida (Potenza), Garaguso e Rotondella (Matera)