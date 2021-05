Messa in sicurezza dell’area e rimozione di alcune porzioni di calcestruzzo pericolanti

Intorno alle 13.10 di questa mattina i Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza sono intervenuti per la caduta di calcinacci in viale Marconi incrocio via Nazario Sauro nei pressi del ponte Musumeci a Potenza. Giunti sul posto, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla rimozione di alcune porzioni di calcestruzzo caratterizzati dal pericolo imminente di distacco. Contemporaneamente, un’altra squadra era impegnata in via dell’Unicef in prossimità della rotatoria di via Vaccaro a Potenza, per rimuovere alcuni rami spezzati dal vento da un albero di grosse dimensioni.

I Vigili del fuoco anche in questo caso hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e con l’ausilio di motoseghe hanno tagliato altre parti dell’albero in pericolo di caduta. I Vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe, due fuoristrada ed autoscala e 12 unità. Le strade sono state chiuse per il tempo necessario richiesto dagli interventi. Sul posto sono intervenuti Polizia Locale ed ufficio tecnico comunale.