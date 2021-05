Fiamme a Bucaletto in un prefabbricato e recuperato un cane in un dirupo a Castronuovo Sant’Andrea

Giornata impegnativa ieri per i Vigili del fuoco del comando provinciale di Potenza per due differenti interventi, uno per un incendio di un prefabbricato a Potenza ed il secondo invece per il recupero di un cane a Castronuovo Sant’Andrea. Intorno alle 18.50 di giovedì 20 maggio a seguito di un incendio che ha interessato un prefabbricato presso il rione Bucaletto di Potenza, i Vigili del fuoco sono stati allertati da alcuni residenti che hanno visto del fumo uscire dalla struttura, giunti sul posto, hanno trovato il prefabbricato con fiamme interne e letteralmente invaso dal fumo, per operare è stato necessario indossare gli autorespiratori. Durante le operazioni di spegnimento sono stati tratti in salvo due gattini e subito riconsegnati alla mamma che si aggirava in zona. Il prefabbricato è disabitato ma viene utilizzato come deposito. Le cause dell’incendio non sono ancora note, seguiranno accertamenti tecnici.

I Vigli del fuoco sono intervenuti con una autopompa, una autobotte ed un fuoristrada e sette unità.

Sul posto Carabinieri e Polizia Locale.

A Castronuovo di Sant'Andrea invece intorno alle 13.05 di giovedì 20 maggio è stato necessario l'intervento per recuperare un cane in difficoltà. L'animale di proprietà di un cacciatore, mentre inseguiva un cinghiale è accidentalmente scivolato in un dirupo di circa 200 metri: ad arrestare la caduta una cengia a circa 15 metri dal piano calpestabile. E’ stato difficile localizzarlo a causa della folta vegetazione e dal vento. Il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale, intervenuto sul posto, ha dovuto realizzare due calate per raggiungerlo. Sul posto il personale dei Vigili del fuoco del distaccamento di San Chirico Raparo, Villa d’Agri e due operatori SAF della sede centrale di Potenza. Il cane in buone condizioni è stato recuperato e consegnato al proprietario. Le operazioni si sono concluse alle 19.30. I Vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe, due fuoristrada ed un furgone SAF e dodici unità.