Nell'aggiornamento si registrano anche 178 guarigioni di giornata

La task force regionale comunica che ieri, 20 maggio, sono stati processati 1.087 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 62 (e fra questi 60 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Le positività riguardano: 1 persona residente in Calabria e in isolamento a Potenza, 1 persona di nazionalità estera in isolamento a Palazzo San Gervasio, 19 residenti ad Acerenza, 3 ad Atella, 1 a Irsina, 2 a Lauria, 1 a Maschito, 4 a Matera, 2 a Melfi, 2 a Montemilone, 1 a Picerno, 3 a Pietragalla, 1 a Pignola, 10 a Potenza, 1 a Rapolla, 6 a Rivello, 2 a Rotondella, 1 a Tito e 1 a Tolve. Nella stessa giornata è deceduta 1 persona residente a Lagonegro e sono state registrate 178 guarigioni di residenti in Basilicata, così distribuite sul territorio: 5 ad Acerenza (di cui 1 guarigione relativa a persona in isolamento a Potenza), 5 ad Atella, 15 ad Avigliano, 5 a Balvano, 1 a Bella, 1 a Cancellara, 2 a Castelmezzano, 1 a Colobraro (relativa a persona in isolamento a Policoro), 8 a Filiano, 1 a Garaguso, 4 a Lagonegro, 10 a Matera, 9 a Melfi, 1 a Moliterno, 5 a Montalbano Jonico, 5 a Muro Lucano, 1 a Oppido Lucano, 1 a Palazzo San Gervasio (relativa a persona in isolamento a Potenza), 1 a Picerno, 1 a Pietrapertosa, 6 a Pignola, 12 a Policoro, 42 a Potenza (di cui 1 relativa a persona in isolamento a Pignola), 12 a Rionero in Vulture, 4 a Ruoti, 1 a Ruvo del Monte, 1 a San Fele, 2 a Scanzano Jonico, 1 a Senise, 3 a Stigliano, 4 a Tito (di cui 1 relativa a persona in isolamento a Potenza), 1 a Tolve, 1 a Vaglio Basilicata e 6 a Vietri di Potenza.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 4.450, di cui 4.359 in isolamento domiciliare. Sono 20.314 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 549 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 91: a Potenza 30 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 26 in Pneumologia, 2 in Medicina d'urgenza e 3 in Terapia intensiva dell'ospedale San Carlo; a Matera 17 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 11 in Pneumologia e 2 in Terapia intensiva dell'ospedale 'Madonna delle Grazie'. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 348.797 tamponi molecolari, di cui 320.269 sono risultati negativi, e sono state testate 199.545 persone.