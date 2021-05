Nell'aggiornamento diffuso dalla task force si registrano anche 122 guarigioni di giornata

Nel bollettino ufficiale si registrano 67 casi positivi

67 residenti:

6 Acerenza

3 Avigliano

1 Banzi

2 Bernalda

5 Brindisi di Montagna

1 Colobraro

1 Grassano

2 Irsina

1 Maschito

3 Matera

13 Melfi

2 Montalbano Jonico (n. 1 domiciliato a Policoro, n. 1 domiciliato a Tursi)

1 Muro Lucano

1 Nova Siri

3 Pescopagano

1 Pietragalla

2 Policoro

8 Potenza

1 Rapolla

1 Ripacandida

1 San Fele

1 Sant’Arcangelo

1 Tito (domiciliato a Potenza)

1 Tolve

3 Valsinni

2 Venosa

Si registrano 122 guariti

122 Guariti residenti in Regione Basilicata

8 Atella (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture)

3 Barile

3 Calciano

8 Ferrandina

2 Garaguso

1 Grassano (n. 1 domiciliato a Matera)

1 Grumento Nova

5 Lagonegro

6 Marsico Nuovo

19 Marsicovetere

12 Matera

1 Miglionico (domiciliato a Salandra)

2 Montemurro

5 Pisticci

1 Policoro

4 Pomarico

1 Potenza

2 Rapolla

13 Rionero in Vulture (n. 1 domiciliato a Melfi)

1 Rivello

1 Rotondella

5 Satriano di Lucania

6 Stigliano

1 Tito (domiciliato a Tramutola)

6 Tramutola

1 Tursi

3 Viggiano

1 non residente ma domiciliato in regione Basilicata:

1 Emilia Romagna (domiciliato a Marsicovetere)

Non si registrano decessi. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 4.396, di cui 4.307 n isolamento domiciliare. Sono 20.435 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 549 quelle decedute.